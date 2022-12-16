Camdaki Kız 62. bölüm fragmanı yayınlandı! Konağa geri dönen Nalan, Sedat'la birlikte oluyor!

Camdaki Kız dün akşam yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Nalan ve Sedat'ın tekrara birleşmesi seyircileri gelecek bölüm için meraklandırdı. İşte yeni bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Hayri bir türlü Nalan’dan vazgeçmiyor. Konağa geri dönmesinin altında yatan sebebi araştırmaya başlıyor.

Koroğlu ailesi Nalan’ın konağa dönüşü şerefine yemek düzenlediler. Ancak yemekte beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Diğer yandan Sedat’tan hamile olan Cana, gelen haberle başta Sedat olmak üzere bütün Koroğlu ailesini kahretti.

Yeni bölümde yaşanacaklar?

Sedat ve Nalan hayatlarına yeni bir sayfa açıyor. Ancak Hayri, Nalan’ın peşini bırakmıyor. Her anında takip ediyor.

Nalan’ı tek yakalayan Hayri, kendisini sevdiğini söylüyor. Ancak Nalan aynı düşüncede olmadığını belirtiyor.

Feride’nin Hayri’yi ve kendisini öldürmekle ilgili söylediği tehdit ortaya çıkıyor. Son sahnesinde ise Nalan ve Sedat arasında yakınlaşma oluyor. İşte yeni bölüm fragmanı…