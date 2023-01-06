Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı: "Beni affet anne"

Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı: "Beni affet anne"

Camdaki Kız'da Feride'nin ölümünden sonra bütün dengeler değişiyor. Nalan bu saatten sonra neler yapacak? İşte Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Hayri, karısıyla konuştu. Yakın zamanda Hayri’nin karısının ortaya çıkacağı düşünülüyor. Diğer yandan Feride, intihar etti.

Yeni bölümde neler olacak?

Feride’nin intiharının ardından Nalan, annesini yıkadı ve mezarlığında af diledi. Artık Hayri için bir engel kalmamıştı.

Aynı durumu Nalan’a belirten Hayri, ağzının payını aldı. Diğer yandan Sedat gece kulüpte kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.

Gece eve geri dönen Sedat, yatak odasında gördüğü ile şaşkına döndü. Hayri’nin odada ne işi vardı? İşte yeni bölüm fragmanı…