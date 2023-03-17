Camdaki Kız 71. bölüm fragmanı! Nalan gerçeği öğreniyor: "Bu ilişki en kısa sürede bitecek!" Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan, Hayri'ye teslim olmuşken, karşısında Türkan'ı buluyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Sedat intihar edecekken yardımına Cavit koştu. Türkan’ın çıkıp gelmesi Hayri’nin hayatında hiçbir şeyi değiştirmemişti. Ta ki Muzo gerçekleri öğrenene kadar…

Muzo, son bölümde Billur’la işbirliği yapmak için Hayri’nin çalıştığı yerde yemek yedi. Gecesinin sonunda Billur’u eve bıraktıktan sonra Hayri’yi takip etti ve gerçek hayatını öğrendi. Peki Muzo, gerçekleri Nalan’a anlatacak mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Muzo’nun Hayri’ye söylediği “Ya her şeyi söylersin ya da Nalan'ı alır o eve getiririm” sözleri ekranlara damga vurdu. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı…

Camdaki Kız 71. bölüm fragmanı