Camdaki Kız 73. bölüm fragmanı nefes kesti! Hayri son kozunu kullanıyor: "Ben bitti demeden bitmez!" Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dün akşamki bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Nalan'ın Hayri'nin gerçek yüzünü öğrenmesi diziye damga vurdu. Peki Hayri, Nalan'ı kaybetmemek için ne yapacak? İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Muzo ve Billur, Hayri’nin gerçekleri itiraf etmesi için elinden geleni yapıyor.

Ancak Hayri’nin Nalan’a gerçekleri söylemeye hiç niyeti yok. Nalan sonunda Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğreniyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Nalan, Hayri defterini kapatacak. Ancak Sedat'a birçok kez şans verdiğini söyleyen Hayri son kozunu kullanacak.

Türkan'la her şeyi paylaşan Hayri, Türkan'ı ve çocuklarını alıp Nalan'ın kapısını çalacak. İşte heyecan yaratan fragman...

Camdaki Kız 73. bölüm fragmanı