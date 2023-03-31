Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.
Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.
Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Muzo ve Billur, Hayri’nin gerçekleri itiraf etmesi için elinden geleni yapıyor.
Ancak Hayri’nin Nalan’a gerçekleri söylemeye hiç niyeti yok. Nalan sonunda Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğreniyor.
Yeni bölümde neler olacak?
Dizinin yeni bölümünde Nalan, Hayri defterini kapatacak. Ancak Sedat'a birçok kez şans verdiğini söyleyen Hayri son kozunu kullanacak.
Türkan'la her şeyi paylaşan Hayri, Türkan'ı ve çocuklarını alıp Nalan'ın kapısını çalacak. İşte heyecan yaratan fragman...