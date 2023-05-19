Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı şoke etti! Hayri ihanetini itiraf ediyor: "Ben başkasına aşık oldum!" Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam izleyicileri şaşkına çevirdi. Türkan ve Nalan'ı aynı anda idare eden Hayri'nin Laz Kızı ile olan ilişkisi sosyal medyada tepki çekti. Hayri yaptıklarını itiraf edecek. Bakın Nalan ne yapacak! İşte Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız dizisi dün akşam ekranlara damga vurdu. Diziye yeni dahil olan Laz Kızı, Hayri’nin aklını aldı. Laz Kızı ile birliktelik yaşayan Hayri, hem Nalan’a hem de Türkan’a ihanet etti.

Camdaki Kız’ın yeni bölüm fragmanında Laz Kızı’nın “Hayri gidecek, boşanmak istediğini söyleyecek” sözleri olay yarattı.

Diğer yandan Laz Kızı Türkan ile konuşmaya giderken, Hayri’nin Nalan’a yaptığı ihanet itirafı izleyicileri şaşkına çevirecek. İşte yeni bölüm fragmanı…