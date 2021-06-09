Camdaki Kız 9. bölüm 2. fragmanı: Hayri kimdir?

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Camdaki Kız'ın 9. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Fragmanda görülen Hayri'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki Hayri kimdir?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisinin 9. bölüm sezon finali ikinci fragmanı yayına girdi.

Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle reytinglerde zirveye oynayan ve sosyal medyada da çok konuşulan Camdaki Kız'ın 9. bölüm sezon finali 2. fragmanı şimdiden büyük ilgi gördü.

Gerek konusu gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız'ın sezon finalinde Nalan ve Sedat evlenirken diziye dahil olan Hayri'nin kim olduğu kafalarda soru işareti bıraktı.

Peki Camdaki Kız 9. bölüm sezon finali 2. fragmanında görülen Hayri kimdir? İşte Camdaki Kız 9. Bölüm 2. Fragmanı...

Camdaki Kız 9. Bölüm 2. Fragman İZLE

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLUYOR?

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik ve Feyyez Şerifoğlu ile birlikte Devrim Yakut, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı 9. bölümü ile sezon finali yapıyor.

Yayımlanan fragmana göre Camdaki Kız sezon finaline Nalan ve Sedat'ın düğünü damga vuracak.

Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Feride'nin Nalan'a sert tavrı yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır.

Öte yandan Nalan babasından hayatı ile ilgili bazı gerçekleri öğrenecektir. Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?

Nalan, küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin gitmiştir. Bir gün zorla birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri tarafından psikiyatri kliniğine getirilir. Hayri, Nalan'a hayatında başkası olduğunu söylemiş, Nalan'ın bütün dünyası başına yıkılmıştır. Sinir krizleri geçiren Nalan, intihar edeceğini söylemeye başlamıştır.

Nalan, seanslarda doktora hayatını anlatır ve hikaye başlar. Hayri'yle olan aşkını ve onu bırakmasından ne kadar korktuğunu anlatır.

Nalan bir iç mimardır ve şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlidir. Kayınvalidesi ve kayınbabası onu her ne kadar desteklese de kocası Sedat ona sevgi, şefkat gibi duygular vermez. Sedat'ın aklı yalnızca son moda kıyafetler giymekte, markalarda, güzel yerlerde gezmekte, yemekte, lüks arabalara binmekte, arkadaşlarında ve babasından gizli kumar oynamaktadır.

Nalan hamileliği ve bebeğini kaybetmesinden sonra depresyona girer ve işten ayrılır. Bu arada hem anne hem de babasını kaybeder. Bir süre sonra kayınbiraderinin desteğiyle toparlanır ve işe döner. Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapması için şirkette çalışan Hayri Nalan'ın yanına geçer.

Nalan'ı seven Hayri, fırsattan istifade onun bu ruh halini de kullanarak elde etmek için elinden geleni yapar. Zaten sevgiye, ilgiye oldukça aç olan Nalan da dayanamaz ve bir süre sonra o da Hayri'den etkilenmeye başlar. Ama Nalan, evliyken böyle bir ilişki içinde olamayacak kadar erdemli olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir aşka başlar.

Bu sırada Hayri de evlidir ve üç çocuk babasıdır. Hayri'nin karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğu için Nalan'ı kabullenir. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını isteyemez.

Bir gün Hayri karısını ve çocuklarını Nalan'la tanıştırır. Türkan Nalanı çok sever, sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli hanım bir kadındır o yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz. Fakir, cahil bir köylü olan Hayri, Nalan'a hayatı boyunca görmediği sevgiyi ve şefkati yaşatır.

Hayri kendini bir aşk adamı olarak nitelendirir. Ona göre kalbi o kadar geniştir ki, aynı anda bir sürü kadını sevebilir. Nalanla ve karısıyla ilişkisi devam ederken bir gün bir meyhanede tanıştığı Laz kızına aşık olur. Bu Laz kızı zengin bir iş insanının metresidir. Genç kızlığında öz babası tarafından tecavüze uğramış, sonrasında toplum ve aile tarafından dışlanmıştır.

Laz kızı, Hayri'den evlenme sözü alır ve bütün umutlarını Hayri'ye bağlar. Ama Hayri resmi nikahlı evlidir ve karısı Türkan'dan boşanmak istemez. Kız, hem Hayri'yi hem de karısını sürekli tehdit eder. Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalanı perişan eder. Nalan, bu durumdan doktorun yardımlarıyla kurtulmaya çalışır.

Daha sonra, gittiği bir resim atölyesindeki hocasının hiç görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası Nalan'dan af diler ve bir gün çok kıymetli eserlerini ona bırakarak birden ortadan kaybolur. Nalan, artık dayanamaz ve hayatına yeni bir perde açmaya karar verir!

Nalan ve Hayri, kitabın ana karakterlerindendir. Yani dizinin asıl hikayesi Hayri’nin dahil olmasıyla başlayacak. Ancak Hayri karakterini kimin canlandıracağı henüz belli değildir.