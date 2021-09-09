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    Camdaki Kız başlıyor mu, bu akşam var mı? Nalan'ın hikayesi devam ediyor

    İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Camdaki Kız, 2. sezonuyla seyircisine kavuşuyor. Peki Camdaki Kız başlıyor mu, bu akşam yeni bölüm var mı? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 15:58
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    Camdaki Kız başlıyor mu, bu akşam var mı? Nalan'ın hikayesi devam ediyor

    Kanal D ekranlarında Perşembe günlerinin fenomen dizisi Camdaki Kız, yeni sezon için hazır.

    Sedat ile evlenen Nalan'ın yolculuğu yeni başlıyor... Dizinin yeni karakteri Hayri ise tüm dengeleri değiştirmeye geliyor.

    Dizinin takipçileri, 9 Eylül Perşembe akşamı Camdaki Kız başlıyor mu merak ediyordu. Yayın akışında Camdaki Kız dizisini görenler, "Bu akşam Camdaki Kız var mı, başlıyor mu, saat kaçta? gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki Camdaki Kız 2. sezon 1.bölüm ne zaman? Bu akşam Camdaki Kız var mı? İşte ayrıntılar...

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

    Kanal D'nin yeni dizilerinden "Camdaki Kız"ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'da ekrana gelecek.

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