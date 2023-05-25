Camdaki Kız bu akşam (25 Mayıs) yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız var mı, yayınlanacak mı? 25 Mayıs Perşembe Camdaki Kız neden yayınlanmadı? İşte yanıtı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, Camdaki Kız dizisi her Perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu akşamki yayın akışında yer almadı. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin akıbetini merak etti. Birçok dizi final yaparken, Camdaki Kız bitti mi sorusu gündemde yer aldı. Dizinin son bölümünde Hayri ile Laz Kızı'nın yakınlaşması nabzı yükseltmişti. Peki Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı… Camdaki Kız yok mu, neden yayınlanmadı? Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı program nedeniyle diziye bu hafta ara verildi. Bu akşam Cumhurbaşkanı Özel yayını ekranlarda yer alacak. Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız yeni bölümü ise haftaya perşembe yani 1 Haziran'da yayında olacak.