Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm tarihi..

Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm tarihi..

Sürükleyici hikayesi ile ilgi çeken Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünü Kanal D yayın akışında göremeyen izleyiciler, Camdaki Kız bu akşam neden yok? sorusuna yanıt arıyor. Peki Camdaki Kız neden yok?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerek konusu gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisi, Kanal D'nin yayın akışından çıkarıldı.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün Kanal D'nin 13 Mayıs Perşembe yayın akışında olmaması izleyiciyi meraklandırdı.

Ramazan Bayramı nedeniyle yapımların bu hafta ekranlara gelmeyeceği bilinirken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İzleyiciler, Camdaki Kız bu akşam neden yok? sorusuna yanıt arıyor. Camdaki Kız'ın ne zaman yayımlanacağı da merak ediliyor.

Peki, Camdaki Kız bu akşam neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ YOK MU, NEDEN YOK?

Perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm tanıtımı, büyük bir merakla izlendi.

Ancak dizi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Camdaki Kız 6. bölümü Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta ekrana gelmeyecek.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız, 20 Mayıs Perşembe günü 6. yeni bölümü ile izleyenlerin karşısında olacak.