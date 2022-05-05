Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Perşembe akşamları seyircisiyle buluşan Camdaki Kız dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı gündeme geldi. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Perşembe akşamları ekrana geliyor.

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizi, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlandı.

Dramatik bir konusu olan ve ağır psikolojik analizleri içeren dizi, Perşembe günlerine damga vuruyor.

Reyting rekorları kıran ve son zamanlarda popülaritesini iyice artıran dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Ramazan Bayramı nedeniyle birçok fenomen dizi yayınlanmazken, izleyiciler Perşembe akşamı Camdaki Kız'ın ekranda olmasını istiyor.

Bu kapsamda, "Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki,Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı..

Camdaki Kız bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleri ile seyircisi karşısına çıkan Camdaki Kız, son olarak 41. bölümü ile ekrandaydı. Beklenen 42. yeni bölüm ise yayın akışında yer almadı. Öte yandan bölümün fragmanı yine yayımlanmadı.

Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta Camdaki Kız'ın yeni bölümü ekranda olmayacak. Yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayımlanması bekleniyor.