Camdaki Kız bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışından kaldırıldı!

Camdaki Kız bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışından kaldırıldı!

Her perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? İşte Camdaki Kız dizisi yeni bölüm tarihi...

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizinin ekrana gelen son bölümünde Nalan, Sedat'ın Melisa ile olan görüntülerini izlemiş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilirken Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün 6 Ocak 2022 Perşembe akşamı ekrana gelmeyeceği öğrenildi

Peki Camdaki Kız bu akşam yok mu, neden yok? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. Bu nedenle Camdaki Kız dizisi de bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Camdaki Kız yerine bu akşam saat 20:00'de Doktor Strange filmi yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmazken 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.