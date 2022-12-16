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    Camdaki Kız Cana öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hande Ataizi'nin akıbeti

    Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin dizideki akıbeti takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki Hande Ataizi diziden ayrılacak mı? Cana ölecek mi? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 13:20
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    Camdaki Kız Cana öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hande Ataizi'nin akıbeti

    Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, bir bölümü daha geride bıraktı.

    61. bölümde Cana çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi.

    Diziyle ilgili Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi diziden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

    Camdaki Kız Cana neden diziden ayrılıyor? Hande Ataizi diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Camdaki Kız Cana öldü mü?

    Camdaki Kız dizisinin son bölümünde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Cana ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Camdaki Kız Cana öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hande Ataizi nin akıbeti #1

    Handeataizi diziden ayrılacak mı?

    Hande Ataizi, Camdaki Kız dizisinden ayrıldı.

    Instagram hesabından veda açıklaması yapan Ataizi, ''Vedayı,beni gerçekten seven ve dizi boyunca ziyaretlerini eksik etmeyen küçük bi hayranımla yapmak istedim. 61 bölüm sizlere kendi adıma güzel vakit geçirtebildiysem ve dostlar kazanabildiysem ne mutlu bana. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen tüm ekibime ve OG Medyaya çok teşekkür ederim. İleride yine güzel işlerde görüşmek dileğiyle.'' sözlerine yer verdi.


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