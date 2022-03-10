Camdaki Kız Cana'nın kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 3 yıldır beraberler...

Camdaki Kız Cana'nın kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! 3 yıldır beraberler...

Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Cana'nın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Ruhsar, Mum Kokulu Kadınlar, Melekler Evi ve Kaldırım Çiçeği gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hande Ataizi, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hande Ataizi, başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Cana karakteriyle beğeni topluyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ataizi, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Özel hayatıyla merak konusu olan Ataizi'nin genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

KENDİSİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK

Uzun bir aranın ardından Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Hande Ataizi, 2012 yılında evlendiği Benjamin Harvey'den 2018 yılında boşanmıştı.

Ataizi, oğlu Leon'un babası Harvey ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Dinç Aydoğdu'ya kaptırmıştı.

Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ataizi'nin genç sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun hayatı, ünlü ismin hayranları tarafından merak ediliyor.

MEĞER O DA OYUNCUYMUŞ

Hande Ataizi'nin yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Dinç Aydoğdu, 1994 yılında dünyaya geldi.

Marmara Spor Akademisi antrenörlük bölümünden mezun olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk da yapıyor.

Oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarı'nda tamamlayan Aydoğdu, Leonce ve Lena ve Don'un Bir Günü adlı tiyatro oyunlarında yer aldı.

Aydoğdu, sinemaya ilk adımını ise Kelebeğin Ömrü ve Mevsim Kıştan Öte adlı kısa filmler ile attı.