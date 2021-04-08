Camdaki Kız dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

8 Nisan'da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisine dair detaylar merak konusu oldu. İşte yeni dizi Camdaki Kız konusu, oyuncuları ve karakterleri..

Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı kitaplarından uyarlanan dizilere bir yenisi daha eklenecek.

Camdaki Kız romanından esinlenilerek çekilen ve kitapla aynı adı taşıyan Camdaki Kız dizisi merakla bekleniyor.

“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, bugüne kadar belki de kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

Seyirciler, Camdaki Kız'da kimler oynuyor, konusu nedir? sorusunu araştırıyor.

Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun tamamı..

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır.

Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

NALAN - BURCU BİRİCİK

Dizide Burcu Biricik’in hayat vereceği Nalan karakteri, kitaptaki hikayenin ana karakteri. Nalan, Tecavüz mağduru bir annenin çocuğu olan. Nalan’ın annesine henüz 14 yaşındayken tecavüz eden kişi ise öz dayısıdır.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışırken kendisini birden Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, karanlığa gömülecektir.

GÜLCİHAN - DEVRİM YAKUT

Gülcihan Koroğlu, Rafet beyin eşi ve Sedat’ın da annesi. Doğulu oldukça geniş bir aşiretin kızı olan Gülcihan hanım, Rafet beyin karısı olsa da bu evliliğin altında kendi kız kardeşinin de işin içinde olduğu bir takım olaylar yatmaktadır. DevrimYakut, dizide Gülcihan karakterine hayat verecek...

SEDAT - FEYYAZ ŞERİFOĞLU

FeyyazŞerifoğlu, CamdakiKız dizisinde, Nalan’ın eşi Sedat Koroğlu karakterine hayat verecek. Koroğlu, 30’lu yaşlarında ülkenin en zengin ailelerinden birinin oğlu. Tam bir zengin çocuğu tiplemesi olan Sedat, pahalı giysileri, pahalı arabaları ile arkadaşlarıyla vakit geçiren bir gençtir.

RAFET KOROĞLU - TAMER LEVENT

CamdakiKız’da Nalan’ın kayın pederi Rafet Koroğlu’na, usta oyuncu TamerLevent hayat verecek. Tamer Levent’in hayat vereceği Rafet Koroğlu karakteri 60’lı yaşlarının sonunda, zeki, güçlü, başarılı ve ülkenin en zengin iş adamlarından biridir

SELEN KOROĞLU - SELMA ERGENÇ

Selen, Nalan’ın eşi Sedat’ın kardeşi ve Rafet Bey’in kızı. Selen, 25 yaşlarında, sevimli, güçlü, aileyi bir arada tutan ve orta yolu bulan bir genç kız. Selen tatlı dili sayesinde ikna kabiliyeti oldukça yüksek bir karakter. #SelmaErgeç dizide Selen karakterini oynayacak...

Hemen hemen her insanla rahatlıkla iletişim kurabiliyor ve böylelikle ailesinin bir arada tutarken, ailenin arkasını da toparlıyor.