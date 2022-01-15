Camdaki Kız dizisinde flaş ayrılık! Bu karar herkesi şaşırtacak

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Melisa ile Sedat'ın videosunu izleyen Nalan'ın, Koroğlu konağını terk ederek eve geri dönmesi dikkat çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, 2 haftalık aranın ardından 20 Ocak Perşembe akşamı sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizinin son bölümünde, Melisa ile Sedat'ın sevişme görüntülerini izleyen Nalan'ın vereceği karar merak konusu olmuştu.

NALAN SEDAT'I TERK EDİYOR

Dizinin merakla beklenen 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana; Nalan'ın Sedat'ı terk ederek eve geri dönmesi damga vurdu.

Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur.

Sedat'ın pişmanlık yaşadığı fragmanda, Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur. Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?