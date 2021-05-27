Camdaki Kız Feride Nalan'a ne içiriyor? Feride'nin içtiği bitki çayı...

Camdaki Kız son bölümde Nalan’ın Sedat ile öpüştüğünü gören Feride, aktardan aldığı bitkilerle hazırladığı çay Nalan’ın sağlığını tehlikeye atıyor. Peki Feride Nalan'a ne içiriyor?

Kanal D ekranlarına yayınlanan Camdaki Kız dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekmeye devam ederken, yeni bölümde seyircilerinin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Camdaki Kız 7. bölüm fragmanında Feride’nin kendi elleriyle hazırlayarak içirdiği bitki çayı Nalan’ın baygınlık geçirmesine neden olurken, malzemelerini aktardan alarak hazırladığı bitki çayının sırrı da merak konusu oldu.

Seyirciler, Camdaki Kız Feride Nalan'a ne içiriyor? Camdaki Kız Nalan'ın içtiği bitki çayı ne? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar...

Peki Nalan'ın içtiği bitki çayı nedir? İşte 7. bölüm detayları..

Camdaki Kız 7. Bölüm Fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ FERİDE NALAN'A NE İÇİRİYOR?

Camdaki Kız son bölümde Nalan’ın Sedat ile öpüştüğünü gören Feride Nalan’ı dövmekle kalmıyor, aktardan aldığı bitkilerle hazırladığı çay Nalan’ın sağlığını da tehlikeye atıyor.

Feride'nin Nalan'ın dudaklarını bu bitki çayıyla temizlediği de görülüyor. Nalan bu çayı içtikten sonra fenalaşarak bayılıyor. Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulacak...

Diğer yandan Feride’nin o bitki çayını Nalan’a hangi amaçla içirdiği bilinmezken Camdaki Kız 7. bölüm için heyecan da arttı.

Feride'nin Nalan'a içirdiği bitki çayının içeriğinde neler var? Feride o bitki çayını Nalan'a neden içirdi? Öpüştüğü için Nalan'ın ahlakını ve namusunun kirlendiğini düşünen Feride, hazırladığı bitki çayıyla mı Nalan'ın ahlakını geri getiriyor?

Saat 20.00'da yayınlanacak olan dizinin ilerleyen dakikalarında Nalan'ın içtiği çayın gizemi ortaya çıkacak..