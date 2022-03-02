Karadayı'nın yıldızı Camdaki Kız ile ekranlara döndü! Cana'nın babası dosta düşmana korku salacak

Karadayı dizisinde hayat verdiği Mehmet Saim karakteriyle adından söz ettiren Erhan Yazıcıoğlu, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna Cana'nın babası Haluk rolüyle dahil oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisi, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Son olarak Turgay Tanülkü ve Leyla Faray'ı kadrosuna dahil eden dizi, usta bir oyuncuyu daha transfer etti.

ERHAN YAZICIOĞLU CAMDAKİ KIZ'DA

Karadayı dizisinde hayat verdiği Mehmet Saim karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Menajerimi Ara dizisinde izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, Camdaki Kız dizisine dahil oldu.

Dizinin geçen hafta ekrana gelen bölümünde Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakteri, yıllardır küs olduğu babasından yardım istemişti. Bu hamle akıllarda soru işareti bırakmış ve Cana'nın babası merak konusu olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cana'nın babası Haluk Atasoy rolüne Erhan Yazıcıoğlu hayat verecek.

Erhan Yazıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da Camdaki Kız dizisine katıldığı yönünde çıkan hbaerleri doğruladı.