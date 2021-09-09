Camdaki Kız Muzo diziden ayrılıyor mu? Seyircileri üzen veda...

2. sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanında Muzo karakterinin vedası seyircileri meraklandırdı. Muza diziden ayrılıyor mu sorusu merak ediliyor. Peki akıbeti ne olacak?

Perşeme akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, ikinci sezonuyla seyircilerin nabzını tutmaya devam edecek.

Konusu ve karakterleriyle ilk bölümlerinden beri gündemde kalmayı başaran dizinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Muzo karakterinin veda sözleri seyircileri meraklandırdı. Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzaffer yeni sezon fragmanında "Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de dönmem buralara." diyor.

Peki Camdaki Kız Muzo diziden ayrılıyor mu? Enis Arıkan diziye veda mı edecek? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ MUZO DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni sezonda Nalan'ın, Koroğlu konağında neler yaşayacağı, Muzo ile nasıl bir ilişki kuracağı, Muzo'nun bu süreçte ne gibi hamleler yapacağı gibi bir çok soru işareti mevcutken, Muzo'nun, yayınlanan fragmanda sarf ettiği sözler kafaları oldukça karıştırdı.

Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Muzo'nun birkaç bölüm olmayacağı tahmin edilirken kesin olarak ayrılacak mı yoksa devam mı edecek yeni bölümlerde belli olacak.