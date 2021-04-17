Camdaki Kız Nalan neden korse giyiyor? Korsenin anlamı ortaya çıktı..

Ekranların yeni dizisi Camdaki Kız, Nalan ve annesi Feride'nin aralarındaki ilişki ile dikkatleri çekti. Annesinin zorla korse giydirmesi üzerine Nalan neden korse giyiyor merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız Dizisi seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı.

Camdaki Kız Dizisi'nin başrol oyuncusu Nalan'a annesinin zorla giydirdiği korse sahnesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Nalan'ın neden korsa giydiği ise merak konusu oldu.

Sıkı korsenin içinde nefes almakta zorlanan ve tuvalete bile gidemeyen Nalan'ın o anları seyircileri derinden etkiledi.

Annesinin baskıları ile hayatı işkenceye dönüşen Nalan neden korse giyiyor sorusu dizinin son bölümünde ortaya çıktı. İşte Nalan'ın korse giymesinin nedeni..

CAMDAKİ KIZ NALAN NEDEN KORSE GİYİYOR?

Burcu Biricik'in başrolünde oynadığı Camdaki Kız dizisi ekranları kasıp kavurmaya devam ediyor. Konusu ve karakterleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Camdaki Kız, Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin sürekli korse giymesi ile konuşuluyor.

Nalan'ın korse giymesine yönelik "Bunu da giyeceksin. Her genç kıza bu yaşlarda başlar. Namusunla evlenene kadar bu giyilecek." ifadelerini kullanan Feride, kızına yönelik korumacı tavırları ve söylemleri ile dikkat çekiyor.

Korse giydirmesinin nedeni ise, "Kendini erkeklerden korumalısın. Nikah memurunun karşısına çıkana kadar kimsenin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Eğer öyle bir şey yaparsan, seni evlatlıktan reddederim. Benden gizli bir şey yaparsan nasıl olsa duyarım, sana dünyayı zindan ederim." sözleriyle ortaya çıkmış oldu.