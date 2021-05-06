Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız çekim yerleriyle de dikkat çekti

Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız çekim yerleriyle de dikkat çekti

Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız dizisi, gerek konusu gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin çekim yerleri de merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisi, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosu kadar sürükleyici hikayesi ile de ilgi çekmeyi başaran Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri de dikkat çekti. Özellikle Nalan'ı canlandıran Burcu Biricik'in cam fanustaki görüntüleri çok konuşuldu.

Nalan ve ailesinin yaşadığı büyüleyici manzaraya sahip yalının nerede olduğu da araştırma konusu oldu.

Peki, Camdaki Kız nerede çekiliyor? Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede? İşte, detaylar...

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu edinen Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.

Asya Yakası'nın Beykoz ilçesi ve Avrupa Yakası'nın Sarıyer ilçesinde de çekim yapılıyor.

Dizinin ilk tanıtım çekimleri, Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleşmiş ve çekimde Nostaljk Tramvay’ın görüldüğü anlar da ilgi çekmişti. Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in yer aldığı tanıtım çekiminde, özel olarak hazırlanan cam dekor kullanılmıştı.

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN EVİ NEREDE?

Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri ve ailesinin yaşadığı yalı, deniz manzarasıyla herkesi büyüledi.

İstanbul Beykoz Kanlıca'da bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de gören yalı, denize sıfır manzarasıyla ilgi odağı haline geldi. Kanlıca'da sırasıyla bulunan yalılar arasında neredeyse en küçükleri denebilecek bu yalının adının Esra Umur Yalısı olduğu belirtildi.