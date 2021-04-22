Camdaki Kız Sema kimdir? Nalan'ın gerçek annesi Sema mı? Sema karakterinin sırrı ortaya çıktı..

Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisinde Feride'nin hayal olarak gördüğü Sema karakteri merak edildi. Peki, Feride'nin Nalan’a uyguladığı psikolojik şiddette etkisi olan Sema kimdir?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, gizemli karakterleriyle ilgi çekmeye devam ediyor.

Başrollerinde, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisinde, Feride'nin hayal olarak gördüğü Sema karakterinin sırrı merak konusu oldu.

Sema karakterinin, ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan'ın annesinden gördüğü psikolojik şiddette etkisi olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri Sema karakteri hakkında bilgi alabilmek için araştırmalarına başladı.

Peki, Camdaki Kız Sema kimdir? Nalan'ın gerçek annesi Sema mı? Sema karakterinin sırrı..

CAMDAKİ KIZ SEMA KİMDİR?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisinin 2. bölümü, seyircilerin kafasında yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Sema karakterinin sırrı merak edilmeye başlandı.

Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri, aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır.

Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır ve bu travmanın acısını, Nalan'dan çıkarmaktadır. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir.

Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre, Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü nedeniyle travma yaşayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar.

Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir. Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek mi yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek mi?