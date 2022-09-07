Camdaki Kız setinden bomba fotoğraf! O iki ismin yakınlığı sosyal medyayı salladı...

Camdaki Kız setinden bomba fotoğraf! O iki ismin yakınlığı sosyal medyayı salladı...

9 Eylül Perşembe akşamı sevenleriyle buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları, setten fotoğraf paylaştı. İşte, o ikili...

Kanal D'nin heyecanla izlenen dizisi Camdaki Kız, yeni sezon bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent gibi isimlerin paylaştığı dizinin setinden paylaşımlar da sosyal medyada yer alıyor.

Camdaki Kız, sezon finali öncesinde yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesmişti.

Setten bomba fotoğraf

Üçüncü sezonu merakla beklenen dizinin çekimleri devam ederken, Enis Arıkan ve Burcu Biricik'in set paylaşımlarının ardından bir kare de dizinin 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'ndan geldi.

Şerifoğlu ve Sürer, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinin yönetmeni Nadim Güç'e poz verdi.

Yakışıklı oyuncu da bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

İşte, ikilinin verdiği poz...