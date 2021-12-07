Camdaki Kız'a bebek geldi! Yıldız isim baba oldu... İşte ilk kare

Camdaki Kız'da Cana'nın eşi Alp Yalçın karakterini canlandıran Tolga Çıklaçiftçi, baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz hafta bebeğini kucağına alan Çıklaçiftçi, bakın kızına hangi ismi verdi.

Tolga Çıklaçiftçi, şimdilerde başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Tamer Levent, Nur Sürer ve Hande Ataizi gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide, Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakterinin eşi ''Alp Yalçın'' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tolga Çıklaçiftçi, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Daha önce ''Kocan Kadar Konuş'' ve ''Diriliş'' dizilerinde de rol alan Çıklaçiftçi, şu günlerde büyük bir mutluluk yaşıyor.

KIZ BABASI OLDU

Müzisyen Pınar Çıtlaçifttçi'yle evli olan 45 yaşındaki başarılı oyuncu, baba oldu.

Güzel haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Çıklaçiftçi, paylaşımına ''Biri bana ayakta uyuyabilmenin formülünü verebilir mi? Zira gaz çıkarmam icabediyor.'' notunu düştü.

Çift, geçtiğimiz hafta dünyaya gelen kızlarına Zeynep Mila adını verdi.