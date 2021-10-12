Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Odunla dövülen Nalan çığlık çığlığa!

Perşembe akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, yeni fragmanı ile gündeme geldi. Fragmanda; Feride'nin acımdan Nalan'ı odunla dövdüğü görüldü. O anlar fragmana damga vurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabında uyarlanan Camdaki Kız, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi, çarpıcı ve heyecanlı sahneleri ile dikkati çekiyor.

Dizinin yayınlanan 15. bölüm fragmanı yine nefes kesen anlara sahne olurken, Hayri ayağı takılarak düşen Nalan'ı kucağına alıyor.

Hayri ve Nalan arasındaki yakınlaşma hızla devam ederken, Sedat'ın başı ise Cana'nın kocasıyla derde girdi.

Sedat ve Cana kendilerini kurtarmak için plan yaparken, Feride ise Nalan'ın peşini bırakmıyor.

NALAN VE FERİDE'NİN FRAGMANA DAMGA VURAN SAHNESİ

Yayınlanan fragmanda Sedat ve Nalan, Feride'yi ziyarete geldi. Sedat, Feride'nin elini öptü ve ona "Evet Feride Hanım oldu sonunda" diyerek beraber olduklarını açıkladı.

Feride bu konuşmanın ardından Nalan'ı alarak, onu evlenmeden önce giydirdikleri yere götürdü.

Feride, "Seni azat etmem için anne olman gerek." dedi ve Nalan'ı odunla dövdü.

O anlar fragmana damga vururken, Nalan'ın çığlıkları seyirciyi ağlattı.

Camdaki Kız'a damga vuran sahne İZLE