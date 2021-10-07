Camdaki Kız'da bütün dengeler bozulacak! Nalan korkunç gerçekle yüzleşiyor

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın bu akşam ekranlara gelecek olan 14. bölümünde, Nalan'la yakınlaşmasına rağmen Cana'dan vazgeçemeyen Sedat, Nalan'a fena halde yakalanıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor.

Son olarak Hayri karakteriyle Cihangir Ceyhan'ın kadrosuna dahil olduğu Camdaki Kız, bu akşam 14. bölümüyle ekranlara geliyor.

Perşembe akşamlarına damga vuran ve her bölümünde yaşanacak gelişmelerin büyük merakla beklendiği dizinin yeni bölümünde, fena bir olaya şahit olacağız!

SEDAT, NALAN'A YAKALANIYOR

Camdaki Kız'ın bu akşam yayınlanacak olan 14. bölümünde, bir türlü akıllanmayan Sedat, eski sevgilisi Cana'dan vazgeçemiyor.

Gece yarısı aradığı Cana'ya bir kez daha aşkını ilan eden Sedat, eşi Nalan'a çok fena yakalanıyor.

Sedat’ın telefonda, ''Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum.'' dediği anlara Nalan da şahit oluyor.

SELEN VE SEDAT TARTIŞIYOR

Öte yandan dizinin 14. bölümünde diziye damga vuracak bir tartışma yaşanıyor.

Ablası Selen'le tartışan Sedat, kendisine yaptığı iyilikleri babasının gözüne girmek için yaptığını söylüyor. Şoför olarak işe başlayan Hayri'nin, Nalan'a bir hediye vermesi ise dikkati çekiyor.

Camdaki Kız 14. Bölüm Fragmanı İZLE

Camdaki Kız 14. Bölüm 2. Fragmanı İZLE