Camdaki Kız'da flaş ayrılık! O ismin vedası hikayenin gidişatını değiştirecek

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan izleyicileri üzen bir haber geldi. Diziye yeni sezonda Muzo'nun sevgilisi Melisa karakteriyle dahil olan Yüsra Geyik, projeye veda ettiğini açıkladı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken diziden izleyicileri üzecek bir haber geldi.

YÜSRA GEYİK CAMDAKİ KIZ'A VEDA ETTİ

15 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yeni sezonda Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun kız arkadaşı Melisa karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in dizideki rolü kısa sürdü.

''ÖYLE BİR ŞEY OLMADI''

Camdaki Kız'da bazı oyuncuların dizide Yüsra Geyik'in ön plana çıkmasından rahatsız olduğu ve bu nedenle ünlü oyuncunun rolüne son verildiği iddia edilmişti.

Yüsra Geyik, hakkında çıkan iddiaları yalanladı. GazeteMagazin'e konuşan güzel oyuncu, ''Öyle bir şey olmadı, olması da mümkün değil… Çok güzel bir iş yaptık.'' yanıtını verdi.

Yüsra Geyik'in hayranları ise sosyal medya hesaplarından "Yuvana, Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağdırdı.