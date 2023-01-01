Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi belli oldu! O isim Sefirin Kızı'ndan geliyor... Bombalar patlayacak

Camdaki Kız'da Hayri'nin eşi belli oldu! O isim Sefirin Kızı'ndan geliyor... Bombalar patlayacak

Hikayenin hızlanmaya başladığı Camdaki Kız dizisinde, Türkan'ı kimin oynayacağı belli oldu. O isim, Sefirin Kızı'nda yıldızı parlayan oyuncular arasından seçildi.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, gerçek bir hikayeden uyarlandı.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından televizyon için uyarlanan dizi, yayınladığı her bölüm ile Perşembe günlerine damga vuruyor.

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşirken, başrollerinde ise Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Reyting rekorları kıran ve farklı konulara değinen diziden ayrılan Nur Sürer yerine de yeni oyuncular gelmeye başladı.

Dizide Hayri'ye hayat veren Cihangir Ceyhan'ın uzun zamandır eşini kimin oynayacağı merak ediliyordu.

Yapım ekibi bu konuda oldukça gizli bir çalışma yürütürken, Ceyhan'ın rol arkadaşı da netleşmiş oldu.

Camdaki Kız Türkan kim oldu?

Camdaki Kız dizisinde Hayri'ye hayat veren Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı merak konusuydu. Uzun süre birçok ismin adı gündeme geldi.

Bu gündeme gelen isimler arasında; Buse Varol ve Hande Erçel gibi oyuncular da yer aldı. Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız Hayri'nin eşini, Hivda Zizan Alp oynayacak.

Gazeteci ve TV100 Magazin Müdürü Birsen Altuntaş yaptığı özel haberinde, "Hivda Zizan Alp “Camdaki Kız”da “Türkan” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Rol aldığı projelerdeki etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Alp’in diziye katılması tansiyonu iyice tırmandıracak." ifadelerine yer verdi.