Camdaki Kız'da şoke eden gelişme! Sema İpekoğlu kimdir, Nalan gerçekleri öğrenecek mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 22. bölümünde, Nalan, babasının vesilesiyle annesinin mezarının dibine kadar gelir. Peki Sema İpekoğlu kimdir, Nalan gerçekleri öğrenecek mi? İşte detaylar...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, bu akşam 22. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 21. son bölümünde Nalan, babasının Cana ile yakınlaştığını görür.

Şüphelerinin peşinden giden Feride, Nalan'a babasını takip etme görevi verir. Ancak bilmediği birşey vardır ki, bu takip onun büyük sırrının açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Camdaki Kız'ın 22. bölümünde, yeni bir bomba patlayacak. Nalan, babasının vesilesiyle annesinin mezarının dibine kadar gelecek.

Peki, Camdaki Kız'ın 22. bölüm fragmanında görülen Sema İpekoğlu kimdir, Nalan büyük sırrı öğrenecek mi? İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ SEMA İPEKOĞLU KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır.

Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir.

Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir.

Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

NALAN GERÇEK ANNESİNİN KİMLİĞİNİ ÖĞRENECEK Mİ?

Camdaki Kız dizisinde geçtiğimiz hafta Adil'i Cana ile gören Nalan; Cana'yı babasından uzak durması konusunda uyarır. Ancak Cana, Adil'le konuşmayı sürdürür.

Kocasından sonra şimdi de babasının peşine düşen Cana ile savaşını sürdüren Nalan, Feride'den babasını takip etmesi konusunda tembihlenirken bu görev büyük sırrın açığa çıkmasına neden olacak mıdır?

Sema İpekoğlu, yani Nalan'ın gerçek annesinin mezasına giden Adil, aslında Nalan'a bilmeden gerçekleri açık edecektir.

Feride, Nalan'ın "Biz bir mezarlığa geldik" sözleriyle şaşkına döner ve ne yapacağını şaşırır. Büyük sırrın ortaya çıkıp çıkmayacağı ise dizinin bu akşam yayınlanacak 22. bölümü ile belli olacak...