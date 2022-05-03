Camdaki Kız'dan izleyicileri şoke eden ayrılık haberi! Nalan'a gün doğdu, o isim ölerek veda ediyor...

Camdaki Kız'dan izleyicileri şoke eden ayrılık haberi! Nalan'a gün doğdu, o isim ölerek veda ediyor...

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizide Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in projeye veda edeceği öğrenildi.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken izleyicileri üzecek bir haber geldi.

Nu Sürer veda ediyor

İkinci sezonuyla da izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisi, 48. bölümde sezon finali yapacak.

Her bölümüyle beğeni toplayan Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

İddiaya göre; dizide Nalan'ın psikopat annesi Feride İpekoğlu karakterine hayat veren Nur Sürer, projeye ölerek veda edecek.

Ancak ne yapımcıdan ne de Nur Sürer'den söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.