Camdaki Kız'ın Billur'u meğer ne cesurmuş... Derin göğüs dekolteli pozları olay oldu!

Camdaki Kız'ın Billur'u meğer ne cesurmuş... Derin göğüs dekolteli pozları olay oldu!

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Billur karakteriyle beğeni toplayan Merve Polat, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla hayranlarının aklını başından almayı başardı.

20 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Merve Polat, lise dönemlerinden itibaren oyunculuğa ilgi duymaya başladı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan Merve Polat, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Film Drama Bölümü'nde bitirdi.

Çocukluğundan beri haytali olan oyunculuk için adım atan Polat, ilk olarak "Ankara'nın Dikmeni" isimli proje ile Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıktı.

Bu dizinin akabinde "Martıların Efendisi" filmi ile ilk beyazperde deneyimini yaşayan oyuncu, şu sıralar Camdaki Kız dizisinde yer alıyor.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da Billur'a hayat veren Polat, oyunculuğu ile dikkati çekiyor.

Nalan'ın en yakın arkadaşı Billur'u canlandıran güzel ve başarılı isim, zamanla popülaritesini de artırmaya başladı.

Sosyal medya üzerinden de takip edilen ve beğenilen oyuncu, göğüs dekolteli pozlarıyla gündem oldu.

Instagram hesabından verdiği birbirinden güzel pozları ve eğlenceli halleriyle ilgi çeken Merve Polat'a yorum yağıyor.

Merve Polat cesurluğunu konuşturdu

Camdaki Kız dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Merve Polat, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin arasında yer alıyor.

Instagram'da hayatına dair kareleri paylaşan Polat, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Güzelliğine ve cesurluğuna hayran kalan sevenleri, Merve Polat'ı beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

Dizideki Billur gibi neşeli bir karakter olan Merve Polat, hayranlarından gelen övgüleri ise severek kabul ediyor.