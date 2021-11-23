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    Camdaki Kız'ın Cana'sı bir dönemin tutkulu aşıklarından! Bakın eski sevgilisi kimmiş

    Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, eski sevgilisiyle şoke etti. Oyuncunun eski aşkını gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:10
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    Camdaki Kız'ın Cana'sı bir dönemin tutkulu aşıklarından! Bakın eski sevgilisi kimmiş

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleriyle Perşembe günlerine damga vurmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, reytinglerde zirveyi bırakmıyor.

    Dizide Cana karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile göz dolduran Hande Ataizi ise dikkatleri üzerine çekti.

    Başarılı oyuncu canlandırdığı karakterin hakkını verirken, eskiden yaşadığı ilişkilerle gündeme geldi.

    Ataizi'nin yıllar önce aşk yaşadığı kişiyi görenler gözlerine inanamazken, ayrılma nedenleri ise herkesi şaşırttı.

    HANDE ATAİZİ'NİN ESKİ AŞKI

    Fazıl Say ile Hande Ataizi birlikteliği bir dönemin çok konuşulan aşklarındandı. Ancak bu aşk çok uzun sürmedi.

    Fazıl Say ayrılığı, "Hande ile olunca insan, magazinin kontrolsüz ucuna düşüyor. Ailem televolelik oldun deyince kendime geldim ve ilişkimi bitirdim.

    Bu yüzden Hande konusu benim için tamamen kapanmıştır" sözleri ile duyurdu.

    Hande Ataizi bu açıklamanın ardından sessiz kalmadı ve "Say'ı çok sevdim, çok aşık oldum. İlişkimden asla pişman değilim." dedi.

    Camdaki Kız ın Cana sı bir dönemin tutkulu aşıklarından! Bakın eski sevgilisi kimmiş #1

    Camdaki Kız ın Cana sı bir dönemin tutkulu aşıklarından! Bakın eski sevgilisi kimmiş #2

    Camdaki Kız ın Cana sı bir dönemin tutkulu aşıklarından! Bakın eski sevgilisi kimmiş #3

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