Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bekaret itirafıyla şoke etmişti

Camdaki Kız'daki performansıyla adından söz ettiren Hande Ataizi'nin eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Ataizi, o dönemde verdiği röportajda bekaret itirafıyla da şaşırtmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan, başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

Farklı senaryosu, çarpıcı ve etkileyici sahneleriyle ilgiyi yüksek tutmayı başaran dizi, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Büyük bir heyecanla takip edilen dizide hayat verdiği Cana karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin geçmişiyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Oyunculuk performansının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Ataizi'nin kariyerinin ilk yıllarında şimdilerde Türkiye'nin en iyi oyuncularından biriyle birlikte olduğu öğrenildi.

İLK AŞKI FİKRET KUŞKAN

Hande Ataizi'nin henüz 18 yaşındayken, şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nda rol alan 56 yaşındaki usta oyuncu Fikret Kuşkan ile sevgili olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

Ataizi, daha önce verdiği bir röportajında ilk aşkının Fikret Kuşkan olduğunu dile getirmişti.

''ELBETTE BAKİRE DEĞİLİM''

1998 yılında verdiği bir röportajda cinselliğin hayatının yüzde 80'inini kapladığını söyleyen Ataizi, tek eşlilikten yana olduğunu belirtmişti.

Ataizi'nin Fikret Kuşkan ile ilgili itirafı ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cinselliği dolu dolu yaşadığını söyleyen Hande Ataizi, ''Elbette bakire değilim. Fikret Kuşkan'la dört yıl beraber oldum. İlk tanıştığım insandı ve ilk cinsel ilişkimi de onunla yaşadım. Bu kadar uzun sene Fikret'le aynı evi paylaşacağım, sonra nasıl bakire olacağım?

Aslında bakirelik konusu, benim de bir tabumdu. Ailemden öyle gördüm. Ama bunun doğru olmadığını, aslında ufak bir hesap olduğunu, sevginin daha önde olduğunu öğrendim. Bir sevgi yaşayıp dört sene bakire olmamak, hayatın en güzel olayı haline dönüşebiliyor. İşte ben o sevgiyi yaşadım.'' sözleriyle magazin gündemine damga vurmuştu.

FİKRET KUŞKAN'IN OYNADIĞI DİZİYE GİRMEK İSTEMEDİ

Hande Ataizi, 2017 yılında yayınlanan ''Kırlangıç Fırtınası'' adlı diziden teklif almış ancak bu teklife olumsuz yanıt vermişti.

Ataizi'nin bu teklifi, dizide Fikret Kuşkan'ın yer aldığı için reddettiği konuşulurken Ataizi'nden yanıt gecikmemişti.

Ünlü oyuncu, teklifi reddetme sebebini, ''Dizi teklifini senaryoyu okuyup kabul etmedim. Yoksa Fikret'le alakası yok. O zaman 18 yaşındaydım, artık yaşımı da biliyorsunuz yani.'' sözleriyle açıklamıştı.

BİR EVLİLİK YAPTI

2012 yılında evlendiği Amerikalı Benjamin Harvey'den 2018 yılında boşanan Ataizi'nin bu evliliğinden Aslan Leon Harvey adında bir oğlu var.

ŞİMDİKİ AŞKI KENDİSİNDEN 21 YAŞ KÜÇÜK

Ataizi, şimdilerde kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor.