Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin oğlu büyüdü! İşte minik Leon'un son hali...

Camdaki Kız dizisinde Cana karakteriyle milyonları ekrana kilitleyen Hande Ataizi, 2014 yılında kucağına aldığı oğlu Aslan Leon Harvey'le anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Yılların eskitemediği isimlerden olan 48 yaşındaki Hande Ataizi, ekranlara döndüğü Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cana karakteriyle seyircilerin favorisi haline gelen Hande Ataizi, özel hayatını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Ataizi'nin 2014 yılında Amerikalı eşi Benjamin Harvey'den dünyaya gelen oğlu Aslan Leon Harvey, adeta serpildi.

HANDE ATAİZİ'NİN OĞLU LEON'UN SON HALİ

Hande Ataizi (46) oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey’den Mayıs 2018’de boşanmış, 1.5 yıllık yalnızlığına geçen yaz spor hocası Dinç Aydoğdu (26) ile nokta koymuştu.

Hande Ataizi evli mi, çocuğu var mı sorularını araştıranların karşılaştığı 7 yaşındaki Leon, sevimliliği ile beğeni topluyor.

İşte Hande Ataizi'nin oğlu Leon'un son hali...