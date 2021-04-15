Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler

Usta oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile seyircilerin beğenisini topladı. Nur Sürer'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler ise merak konusu oldu.

Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan aynı isimli dizi, ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu.

Baş karakter Nalan'ın annesi olarak dikkat çeken Feride, farklı davranışlarıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu. Camdaki Kız dizisinde Nur Sürer tarafından canlandırılan Feride, takıntılı bir anne rolünü oynuyor.

Oyunculuğu büyük beğeni toplayan Nur Sürer'in hayatı ve kariyeri de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar..

CAMDAKİ KIZ FERİDE KİMDİR?

Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır.

Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir.

Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

NUR SÜRER KİMDİR?

Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer’in kızı olarak Bursa’da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi’nde tamamladı.

Erden Kıral’ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde iki kez “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.

İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Bir oğlu vardır ve ismi Bülent Kayabaş’tır.

Sürer, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide “Neriman Kozcuoğlu” karakterini canlandırmıştır.

NUR SÜRER DİZİ VE FİLMLERİ

2021- Camdaki Kız -Feride

2020- Çukur -Fadik

2015 – Eksik -Melek

2014 – Bana Artık Hicran De

2014 – Gece

2013 – Tatar Ramazan

2012 – Sultan

2011 – Lale Devri

2011 – Herşeye Rağmen- Leyla

2010 – Kaledeki Yalnızlık- Makbule

2009 – Kasaba- Seher

2007 – Asi- Neriman Kozcuoğlu

2006 – Kabuslar Evi: Seni Beklerken

2005 – Ihlamurlar Altında- Müjgan

2004 – Gülizar

2004 – Bir Aşk Hikayesi

2003 – Kurşun Yarası- Marika

2002 – Abdülhamit Düşerken- İzzet Hanım

2002 – Sır Çocukları- Münevver

2002 – Havada Bulut- Marika

2001 – Sarı Günler

2000 – Karanlığın Gölgesinde Korkular

2000 – Köçek

1998 – Yara

1997 – İlişkiler- Aysu 1994 – İz

1993 – Son Söz Sevginin- Sevgi

1993 – Dunkle Schatten der Angst

1992 – Denize Hançer Düştü

1991 – Uzlaşma

1991 – Suyun Öte Yanı 1990 – Yalancı Şafak

1990 – Umuda Yolculuk- Meryem

1990 – Kiraz Çiçek Açıyor- Kiraz

1989 – Uçurtmayı Vurmasınlar- İnci

1988 – Dönüş- Zerbo

1988 – Sadık Dost

1987 – Ateşböceği- Duygu

1987 – Karınca Katar- Gülsüm

1986 – Son Urfalı

1986 – Ses- Serpil

1985 – Dul Bir Kadın- Ayla

1985 – Yılanların Öcü- Haçça

1984 – Fidan- Fidan

1984 – Ayna- Zelihan

1983 – Derman- Bahar

1981 – Aşka Dönüş

1981 – Bay Alkolü Takdimimdir- Gül

1980 – Bir Günün Hikayesi- Zeynep

1979 – Bereketli Topraklar Üzerinde- Fatma

1971 – Sinderella Kül Kedisi