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    Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler

    Usta oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile seyircilerin beğenisini topladı. Nur Sürer'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 17:12
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    Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler

    Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan aynı isimli dizi, ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu.

    Baş karakter Nalan'ın annesi olarak dikkat çeken Feride, farklı davranışlarıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu. Camdaki Kız dizisinde Nur Sürer tarafından canlandırılan Feride, takıntılı bir anne rolünü oynuyor.

    Oyunculuğu büyük beğeni toplayan Nur Sürer'in hayatı ve kariyeri de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar..

    CAMDAKİ KIZ FERİDE KİMDİR?

    Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır.

    Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir.

    Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

    Camdaki Kız ın Feride si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler #1

    NUR SÜRER KİMDİR?

    Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer’in kızı olarak Bursa’da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi’nde tamamladı.

    Erden Kıral’ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde iki kez “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.

    İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

    İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Bir oğlu vardır ve ismi Bülent Kayabaş’tır.

    Sürer, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide “Neriman Kozcuoğlu” karakterini canlandırmıştır.

    Camdaki Kız ın Feride si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler #2

    NUR SÜRER DİZİ VE FİLMLERİ

    2021- Camdaki Kız -Feride

    2020- Çukur -Fadik

    2015 – Eksik -Melek

    2014 – Bana Artık Hicran De

    2014 – Gece

    2013 – Tatar Ramazan

    2012 – Sultan

    2011 – Lale Devri

    2011 – Herşeye Rağmen- Leyla

    2010 – Kaledeki Yalnızlık- Makbule

    2009 – Kasaba- Seher

    2007 – Asi- Neriman Kozcuoğlu

    2006 – Kabuslar Evi: Seni Beklerken

    2005 – Ihlamurlar Altında- Müjgan

    2004 – Gülizar

    2004 – Bir Aşk Hikayesi

    2003 – Kurşun Yarası- Marika

    2002 – Abdülhamit Düşerken- İzzet Hanım

    2002 – Sır Çocukları- Münevver

    2002 – Havada Bulut- Marika

    2001 – Sarı Günler

    2000 – Karanlığın Gölgesinde Korkular

    2000 – Köçek

    1998 – Yara

    1997 – İlişkiler- Aysu 1994 – İz

    1993 – Son Söz Sevginin- Sevgi

    1993 – Dunkle Schatten der Angst

    1992 – Denize Hançer Düştü

    1991 – Uzlaşma

    1991 – Suyun Öte Yanı 1990 – Yalancı Şafak

    1990 – Umuda Yolculuk- Meryem

    1990 – Kiraz Çiçek Açıyor- Kiraz

    1989 – Uçurtmayı Vurmasınlar- İnci

    1988 – Dönüş- Zerbo

    1988 – Sadık Dost

    1987 – Ateşböceği- Duygu

    1987 – Karınca Katar- Gülsüm

    1986 – Son Urfalı

    1986 – Ses- Serpil

    1985 – Dul Bir Kadın- Ayla

    1985 – Yılanların Öcü- Haçça

    1984 – Fidan- Fidan

    1984 – Ayna- Zelihan

    1983 – Derman- Bahar

    1981 – Aşka Dönüş

    1981 – Bay Alkolü Takdimimdir- Gül

    1980 – Bir Günün Hikayesi- Zeynep

    1979 – Bereketli Topraklar Üzerinde- Fatma

    1971 – Sinderella Kül Kedisi

    Camdaki Kız ın Feride si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler #3

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