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- Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler
Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer hakkında bilgiler
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 17:03
- Güncelleme : 15.04.2021 - 17:12
Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan aynı isimli dizi, ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu.
Baş karakter Nalan'ın annesi olarak dikkat çeken Feride, farklı davranışlarıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu. Camdaki Kız dizisinde Nur Sürer tarafından canlandırılan Feride, takıntılı bir anne rolünü oynuyor.
Oyunculuğu büyük beğeni toplayan Nur Sürer'in hayatı ve kariyeri de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar..
CAMDAKİ KIZ FERİDE KİMDİR?
Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır.
Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir.
Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.
NUR SÜRER KİMDİR?
Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer’in kızı olarak Bursa’da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi’nde tamamladı.
Erden Kıral’ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde iki kez “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.
İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında “En İyi Yabancı Film” dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.
İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Bir oğlu vardır ve ismi Bülent Kayabaş’tır.
Sürer, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanan Asi adlı dizide “Neriman Kozcuoğlu” karakterini canlandırmıştır.
NUR SÜRER DİZİ VE FİLMLERİ
2021- Camdaki Kız -Feride
2020- Çukur -Fadik
2015 – Eksik -Melek
2014 – Bana Artık Hicran De
2014 – Gece
2013 – Tatar Ramazan
2012 – Sultan
2011 – Lale Devri
2011 – Herşeye Rağmen- Leyla
2010 – Kaledeki Yalnızlık- Makbule
2009 – Kasaba- Seher
2007 – Asi- Neriman Kozcuoğlu
2006 – Kabuslar Evi: Seni Beklerken
2005 – Ihlamurlar Altında- Müjgan
2004 – Gülizar
2004 – Bir Aşk Hikayesi
2003 – Kurşun Yarası- Marika
2002 – Abdülhamit Düşerken- İzzet Hanım
2002 – Sır Çocukları- Münevver
2002 – Havada Bulut- Marika
2001 – Sarı Günler
2000 – Karanlığın Gölgesinde Korkular
2000 – Köçek
1998 – Yara
1997 – İlişkiler- Aysu 1994 – İz
1993 – Son Söz Sevginin- Sevgi
1993 – Dunkle Schatten der Angst
1992 – Denize Hançer Düştü
1991 – Uzlaşma
1991 – Suyun Öte Yanı 1990 – Yalancı Şafak
1990 – Umuda Yolculuk- Meryem
1990 – Kiraz Çiçek Açıyor- Kiraz
1989 – Uçurtmayı Vurmasınlar- İnci
1988 – Dönüş- Zerbo
1988 – Sadık Dost
1987 – Ateşböceği- Duygu
1987 – Karınca Katar- Gülsüm
1986 – Son Urfalı
1986 – Ses- Serpil
1985 – Dul Bir Kadın- Ayla
1985 – Yılanların Öcü- Haçça
1984 – Fidan- Fidan
1984 – Ayna- Zelihan
1983 – Derman- Bahar
1981 – Aşka Dönüş
1981 – Bay Alkolü Takdimimdir- Gül
1980 – Bir Günün Hikayesi- Zeynep
1979 – Bereketli Topraklar Üzerinde- Fatma
1971 – Sinderella Kül Kedisi