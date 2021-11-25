Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in 'Vay be' dedirten gençlik karesi

Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer, gençlik fotoğrafı ile dikkati çekti. Gençliğindeki güzelliği dikkati çeken Sürer, hayranlarından tam not aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Dizinin başrollerinde ise Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dizideki her karakter dikkati çekerken, Nur Sürer'in hayat verdiği Feride rolü daha bir adım daha fazla öne çıktı.

Herkes tarafından zaman zaman eleştiri alan zaman zaman ise beğeni toplayan Feride, Nalan'a yaptığı yönlendirmelerle adından söz ettiriyor.

Başarılı ve usta oyuncu Nur Sürer, rolünün altından başarıyla kalktı ve sık sık karakteri gündeme getirdi.

Dizi bu akşam yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkarken, Nur Sürer'in gençlik halleri ortaya çıktı.

NUR SÜRER'İN DİKKATİ ÇEKEN GENÇLİĞİ

Asıl adı Şennur Sürer olan Nur Sürer, başarılı performansı ile dikkati çekti.

Bugüne kadar birçok dizi ve film projesinde rol alan Sürer, Camdaki Kız dizisi sayesinde geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Nalan'a verdiği taktikler ve yaptıkları ile hem eleştirilen hem de sevilen Feride karakteri, herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Her rolün altından başarı ile kalkan Sürer'in ortaya çıkan gençlik fotoğrafı ise hayranlarının beğenisini kazandı.