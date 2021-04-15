Camdaki Kız'ın gizemli karakteri Muzo kimdir? Enis Arıkan hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisinin gizemli karakteri Muzo, izleyicide büyük merak uyandırdı. Karaktere hayat veren ismin Enis Arıkan olduğu belirtildi. Peki, Enis Arıkan kimdir?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor.

Evin oğullarından birisi olan Muzaffer, gizemli oluşuyla sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor.

Peki, Camdaki Kız'ın gizemli karakteri Muzo kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar...

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Camdaki Kız dizisindeki Muzaffer (Muzo) karakteri, evin oğullarından biridir ve kapalı kapılar ardından bir hayat yaşamaktadır.

Hem evin hem de şirketin teknoloji ve tasarruf beyni konumundadır. Evdeki her şey tek tek hesaplama yapan Muzaffer'in onayından geçmektedir. Ekranlarda hiç gösterilmediğinden izleyiciler tarafından gizemli karakter olarak adlandırılmaktadır.

Çok merak edilen Muzo karakterinin Enis Arıkan tarafından canlandırılacağı belirtildi. Uzun zamandır program yapan ve yıldızı son zamanlarda daha da parlayan Enis Arıkan'ın Camdaki Kız ile ekranlara dönecek olması ise hayranlarını heyecanlandırdı.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun olmuştur.

Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol almış ve dizi kariyerine 1998 yapımı 'Aynalı Tahir' ile başlamıştır.

Bu dizinin ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer alan Enis Arıkan, asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yapmıştır.

Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme gelmektedir.

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER