Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un eşi EDHO'nun yıldızı çıktı! 9 yıldır beraberler...

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Gülcihan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Devrim Yakut hakkında araştırma yapanlar, EDHO'nun yıldızıyla evli olduğunu görünce hayret ediyor...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla merak konusu olup araştırılıyor.

Camdaki Kız dizisinin ilerleyen bölümlerinde sakladığı sırlarla hikayenin akışını değiştirecek olan Gülcihan Koroğlu karakteri, Devrim Yakut oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini kazandı.

Projenin başarılı olmasında büyük pay sahibi olan Devrim Yakut, seyirciler tarafından yakın takibe alındı.

Başarılı oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KARAKTERLERİ OYNAMIYOR ADETA YAŞIYOR

Bugüne kadar birçok dizi ve filmde yer alan Devrim Yakut, karakterleri canlandırmayan onları adeta yaşayan oyuncular arasında gösteriliyor.

Doğaçlama yetenekleri de kuvvetli olan Yakut, şimdiye kadar pek çok ödül de kazandı.

Hayranları tarafından merak edilen ünlü oyuncunun kiminle evli olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

9 YILDIR EDHO'NUN YILDIZIYLA EVLİ

Güzel oyuncu Devrim Yakut, 2012 yılından beri sinema, dizi, film ve tiyatro oyuncusu Alper Kut ile evlidir.

Başarılı oyuncu Alper Kut, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kalbim Seni Seçti, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol olmıştır.

Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinde Tahsin Façalı karakterine hayat veren Alper Kut, son olarak başrollerinde Bensu Soral Baş ve Kubilay Aka'nın yer aldığı yaz dizisi Cam Tavanlar ile izleyici karşısına çıkmıştır.