Camdaki Kız'ın Hayri'si belli oldu, iş imzaya kaldı! Çukur'un yıldızı bomba gibi geliyor

Camdaki Kız'ın Hayri'si belli oldu, iş imzaya kaldı! Çukur'un yıldızı bomba gibi geliyor

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız'da, Hayri karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. Camdaki Kız'ın Hayri'si nihayet belli oldu. İş sadece imzaya kaldı.

Gerçek bir hikayeden esinlenerek ekranlara uyarlanan, konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Camdaki Kız dizisi, iddialı bir sezon finali bölümüyle ekran macerasına ara vermişti.

Dizinin son sahnesinde Hayri, çaresiz kalan Nalan'a yardım eden bir otel çalışanı olarak görülmüş ve bu karakterin kim olduğu belirsizliğini korumuştu.

Karakteri hangi oyuncunun canlandıracağı konusunda yeni bilgiler gelmeye başladı. Aslında baştan beri birçok isim ortaya atıldı ancak alınan son bilgi, bu iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığını gösterdi.

CAMDAKİ KIZ'IN HAYRİ'Sİ BELLİ OLDU

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimleri buluşturan Camdaki Kız dizisinin çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.

Yeni sezonda da perşembe akşamlarına damga vurmaya hazırlanan dizide, Hayri karakteri için Çukur'un Azer Kurtuluş'u Cihangir Ceyhan'la prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Ancak Ceyhan'ın eski ve yeni menajeri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle henüz imzaların atılmadığı belirtiliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ya kısa sürede kriz çözülüp Ceyhan'la yola devam edilecek ya da başka bir isim gündeme gelecek.