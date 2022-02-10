Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli ve çocuklu çıktı! İşte güzeller güzeli eşi ve minik oğlu

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli ve çocuklu çıktı! İşte güzeller güzeli eşi ve minik oğlu

Hepimiz Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Hayri karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ı bekar zannediyorduk. Ancak Ceyhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen, baba tarafından Elazığlı olan Cihangir Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan ''Yusuf'' adlı sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşadı.

Ardından internet üzerinden yayınlanan ''Sıfır Bir Adana'' dizisinde Cio karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ününe ün katan Ceyhan, ardından Alev Alev dizisinde Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Şimdilerde başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alan ünlü oyuncu, hayat verdiği Hayri karakteriyle milyonların sevgisini kazanıyor.

Performansıyla beğeni toplayan ve karizmatikliğiyle genç kızların kalbini çalan Cihangir Ceyhan'ın bekar olduğu düşünülüyordu.

Ancak Ceyhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi hayrete düşürdü.

MEĞER EVLİ VE ÇOCUKLUYMUŞ

Kanal D'nin reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hayri karateriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, evli ve çocuklu çıktı.

Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamayı tercih eden Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

33 yaşındaki oyuncu, oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımına, ''İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin.'' notunu düştü.