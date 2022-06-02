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    • Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın gözlerden uzak tutttuğu eşini görenler şaşırıyor. Bir çocuk babası olan Ceyhan'ın eşi, güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 18:11
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    Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

    İki buçuk yıl boyunca İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi alan Cihangir Ceyhan,  eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya döndü.

    İlk oyunculuk deneyimini ''Yusuf'' adlı sinema filmiyle yaşayan Cihangir Ceyhan, Sıfır Bir dizisinde hayat verdiği "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

    Çukur dizisinde canlandırdığı Azer Kurtuluş karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Cihangir Ceyhan, daha sonra Alev Alev dizisinde rol aldı.

    Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde rol alan Cihangir Ceyhan, performansıyla beğeni topluyor.

    Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizide Hayri karakterini canlandıran Ceyhan, özel hayatıyla merak ediliyor.

    Eşi güzelliğiyle büyüledi

    Oyunculuğunun yanı sıra karizmatikliğiyle de adından söz ettiren Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

    Bekar olduğu düşünülen Cihangir Ceyhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.

    Instagram hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan Ceyhan, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamayı tercih eden 33 yaşındaki oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu eşi ise güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

    Camdaki Kız ın Hayri si Cihangir Ceyhan ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #1

    Camdaki Kız ın Hayri si Cihangir Ceyhan ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #2

    Camdaki Kız ın Hayri si Cihangir Ceyhan ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #3

    Camdaki Kız ın Hayri si Cihangir Ceyhan ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #4

    Camdaki Kız ın Hayri si Cihangir Ceyhan ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #5

    Camdaki Kız ın Hayri si Cihangir Ceyhan ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor... #6


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