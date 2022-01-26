Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın yeni imajına bakın! Nalan'ın aklı iyice karışacak

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri karakterinin değişimi Nalan'ı oldukça şaşırtıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın 27 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek 28. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

CAMDAKİ KIZ'IN HAYRİ'Sİ YİNE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Hayri karakterinin değişimi, Nalan'ı şaşırtıyor.

Nalan, karşısında yeni imajıyla Hayri'yi görünce değişikliğin nedenini soruyor. Bıyıklarını kesen Hayri ise, ''Kıramayacağım bir hanımefendinin ricası.'' diye cevap veriyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince yıkılır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda reddeder.

Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için düğmeye basar. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir.

Buna engel olmak isteyen Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını söyler. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu çirkin olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, harekete geçer.

Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayıp Cana'nın evine gider. Alp'in gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşer.

Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşar. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde yaşayacak mı?