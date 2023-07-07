Camdaki Kız'ın Levent'i sevgilisini paylaştı! Gören şoke oldu! O dizinin yıldızı çıktı Camdaki Kız dizisinde Levent karakterine hayta veren Tuğrul Tülek, aşkını ilan etti. Tülek, kendisi gibi oyuncu Ezgi Çelik ile birlikteliğini Akyaka tatilinden karelerini paylaşarak hayranlarına duyurdu.

Camdaki Kız dizisinde Levent'e hayat veren Tuğrul Tülek, kısa süre içerisinde herkes tarafından tanınmaya başlandı.

Bu karakter sayesinde ve oyunculuğu ile göz dolduran Tülek, şimdilerde ise aşk hayatıyla gündemde.

Dizinin final vermesinden sonra tatile çıkan Tülek, aşkıyla birlikte paylaşım yaptı.

Kendisi gibi oyuncu olan güzel isim, son olarak Çöp Adam dizisinde yer aldı.

Aşkını duyurdu

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Ezgi Çelik ile aşk yaşadığını ilan etti.

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, "Akyaka'da gün batımı" notunu yazdı. Ezgi Çelik ise paylaşıma kalp emojisi koydu.

Tuğrul Tülek'in sevgilisi Ezgi Çelik, Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Bir Çocuk Sevdim, Şubat ve Kanunsuz Topraklar gibi başarılı projelerde rol almıştı.