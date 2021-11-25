Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in bir de ablasına bakın! Meğer o da sektördeymiş

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in bir de ablasına bakın! Meğer o da sektördeymiş

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i şimdi de Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in ablasını görenler hayrete düştü. Birbirlerine çok benzeyen kardeşlerden Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim çıktı.

15 yıl boyunca Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, artık aynı kanalın başka bir fenomen dizisi Camdaki Kız'da Melisa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hemen hemen herkes onu, 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.

'Gözler önünde büyüdü' yakıştırmasına harfi harfine uygun olan Yüsra Geyik, şimdilerde 31 yaşında.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

''HÜSNÜ BAŞKAN GÖRMESİN''

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız derin dekolteli pozuyla büyük ses getiren Geyik'e takipçileri, "Hüsnü başkan görmesin" yorumunu yapmıştı.

ABLASI SEKTÖRDEN ÇIKTI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Birbirine çok benzeyen abla-kardeş aynı sektörde çalışıyor. Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim.

Stil danışmanlığı yapan Kübra Geyik de sosyal medyada oldukça aktif ve kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşiyle paylaşımlar yapıyor.