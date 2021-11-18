Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın değişimi ağızları açık bıraktı! İşte eski hali

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan'ın geçmiş yıllara ait fotoğrafları gündem oldu. Enis Arıkan'ın eski hallerini gören hayranları ise şaşkına döndü.

3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans bölümünden mezun oldu.

Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde boy gösterdi.

1998 yapımı Aynalı Tahir dizisiyle oyunculuğa adım atan Arıkan, bu dizinin ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı.

Asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı Jet Sosyete dizisiyle yapan ünlü oyuncu, skeç tarzındaki YouTube ve Instagram videolarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

'ORKİDE' ROLÜ ONA ÖDÜL GETİRDİ

''Garaj'' adlı oyunda canlandırdığı Orkide karakteriyle Sadri Alışık En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Arıkan, Haluk Bilginer'in de takdirini kazandı.

MUZO ROLÜYLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Ünlü oyuncu, şimdilerde Kanal D'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran iddialı dizisi Camdaki Kız'da Muzaffer karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Son dönemin yıldızı parlayan erkek oyuncuları arasında yer alan Enis Arıkan oyunculuk performansının yanı sıra karizmatikliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Muzo rolüyle milyonların beğenisini kazanan oyuncu, dizi severler tarafından mercek altına alındı.

Özel hayatı merak konusu olan Enis Arıkan'ın yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. Arıkan'ın eski hali, sosyal medyada da gündem oldu.

YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Oyunculuğa başladığı günden bu yana yüzünde belirgin değişiklikler görülen oyuncu Enis Arıkan, bir takipçisinin sosyal medya üzerinden kendisine sorduğu ''Yüzünde hiç estetik var mı?'' sorusuna yanıt vermişti.

Arıkan göz kenarlarına iğne yaptırdığını, yanaklarını doldurttuğunu ve düşen burnunu kaldırttığını söylemişti.

İşte Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın eski hali…



