Camdaki Kız'ın Nalan'ı kilolu halleriyle olay oldu! 'Yanaklarından gözleri görülmüyor'

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in eski halleri gündeme geldi. Güzel ismin kilolu hallerini gören hayranları, tanımakta bir hayli zorlandı.

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve konusu ile herkesi derinden etkileyen dizinin başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Perşembe günlerinin galibi olan dizide ana karakter Nalan'a başarılı isim Burcu Biricik hayat veriyor.

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Boncuk karakteri ile oyunculuğu hakkında övgü dolu yorumlar alan Biricik, Camdaki Kız'la bunu taçlandırdı.

Kırmızı Oda dizisinden sonra yeniden Feyyaz Şerifoğlu ile partner olan Burcu Biricik, doğru bir seçim olduğunu gösterdi.

4 Mayıs 1988 yılında dünyaya gelen ve 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen genç isim, sayısız projede yer aldı.

Ününe ün katan projelere imza atana kadar birçok alanda kendisini ispatlayan oyuncunun eski kareleri gündem oldu.

2011’de Kanal D’de yayınlanan Artiz Mektebi yarışmasına katılan Burcu Biricik'in o hallerini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

BURCU BİRİCİK'İN YARIŞMA DÖNEMLERİ

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü kazanan Burcu biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda eğitim aldı ve bu sayede sahneye çıktı.

Ardından İstanbul'a gelen genç isim, 2011’de Kanal D’de yayınlanan Artiz Mektebi yarışmasına katıldı. Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin’den oluşan usta bir jürinin karşısında ter döken Biricik, yarışmanın birincisi oldu.

Bu sayede kariyer basamaklarını hızla çıkan güzel oyuncunun kilolu halleri ise sevimli bulundu.

Yarışmadaki hallerini gören hayranları, "Ne tatlı" , "Yanaklarından gözleri görülmüyor" , "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yapıyor.