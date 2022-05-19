Camdaki Kız'ın Pera'sı Leyla Feray'ın sevgilisi Oğlum dizisinden çıktı! Dile kolay, 7 yıldır beraberler...

Camdaki Kız dizisinde Pera karakterine hayat veren Leyla Feray'ın özel hayatı merak konusu oldu. Feray'ın 7 yıldır Oğlum dizisinin yıldızıyla birlikte olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşırdı.

8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle adım atan Leyla Feray; Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl, Uyanış: Büyük Selçuklu, İkimizin Sırrı gibi dizilerde boy gösterdi.

Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız ile izleyici karşısına çıkan Feray, performansıyla beğeni topluyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide Muzo'nun kız arkadaşı Pera karakterine hayat veren Feray'ın özel hayatı merak ediliyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan 29 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor.

7 yıldır Serhat Teoman ile birlikte

Ünlü oyuncu Leyla Feray, 7 yıldır şimdilerde Oğlum dizisinde Sedat karakterine hayat veren Serhat Teoman ile aşk yaşıyor.

Serhat Teoman, geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisi Leyla Feray'ın doğum gününü ''6 yıldır baktığım her yerde. İyi ki doğdun'' notuyla kutlamıştı.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.