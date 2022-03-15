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    Camdaki Kız'ın psikopat Feride'si gençliğinde tam bir afetmiş! 'Aman Allah'ım sen neymişsin'

    Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer, gençlik karesi ile hayran bıraktı. Sürer'in o karesine, "Bu ne güzellik Feride Hanım" yorumları yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 19:05
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    Camdaki Kız'ın psikopat Feride'si gençliğinde tam bir afetmiş! 'Aman Allah'ım sen neymişsin'

    Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Perşembe günleri ekrana geliyor.

    Gülseren Budaycıoğlu'nun Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinden sonra en fazla izlenen Camdaki Kız, ilginç ve ağır dram olan konusu ile dikkatleri çekiyor.

    Dizide Feride karakterine hayat veren ve Nalan'a yaptıklarıyla eleştirilen Nur Sürer, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

    Nalan'a yaptıklarıyla sosyal medyanın gündemine düşen tecrübeli oyuncu, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

    21 Haziran 1954 yılında dünyaya gelen başarılı isim; tiyatro, dizi ve sinema alanında kendisini ispatladı.

    Bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Nur Sürer, ortaya çıkan gençlik karesi ile eleştirilerin dahi beğenisini kazandı.

    NUR SÜRER'İN GENÇLİK KARESİ

    Birçok alanda sergilediği oyunculuk performansı ile akıllara kazınan Nu Sürer, Camdaki Kız dizisinde Fırtına gibi esiyor.

    Feride karakteriyle ününe ün katan usta isim, 2007 yılında Asi dizisinde yer alarak akıllara kazınmıştı.

    Ihlamur Altında, Lale Devri, Sultan, Çukur gibi başarılı projelerde yer alan Süer'in ortaya çıkan gençlik karesine ise yorum yağdı.

    Camdaki Kız ın psikopat Feride si gençliğinde tam bir afetmiş! Aman Allah ım sen neymişsin #1

    Nur Sürer'in gençlik karesini gören ve onu dizideki karakterinden dolayı eleştiren hayranları, "Bu ne güzellik" demeden geçemedi.

    Oldukça doğal olduğu görülen Sürer'in geçen zamana rağmen değişmediği ve güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.

    İŞTE NUR SÜRER'İN HAYRAN BIRAKAN GENÇLİK KARESİ

    Camdaki Kız ın psikopat Feride si gençliğinde tam bir afetmiş! Aman Allah ım sen neymişsin #2


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