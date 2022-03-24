Camdaki Kız'ın psikopat Feride'si Nur Sürer'in oğluna bakın! Yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalıyor...

Camdaki Kız dizisinde seyirciye korku salan Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in, Bülent Kayabaş ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ümit Kayabaş, yakışıklılığıyla beğeni topluyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damgasını vuran Camdaki Kız dizisinin her karakteri ilgi çekiyor.

Kızı Nalan'a yaptıklarıyla izleyicilere korku salan Feride karakteri ise zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalıyor zaman zaman ise takdir topluyor.

Feride karakterine ise etkili oyunculuğuyla rolünün altından başarıyla kalkan Nur Sürer hayat veriyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sürer'in biricik oğlunu görenler ise gözlerini alamıyor.

NUR SÜRER'İN OĞLU

Asıl adı Şennur Sürer olan usta oyuncu Nur Sürer, 1954 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa 1979 yılında rol aldığı Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer, bugüne kadar birçok dizi ve film projesinde rol aldı.

Uçurtmayı Vurmasınlar, Ihlamurlar Altında, Asi, Lale Devri, Bir Litre Gözyaşı, Çukur gibi başarılı yapımlarda kamera karşısına geçen Sürer, Camdaki Kız dizisi sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

1981 yılında meslektaşı Bülent Kayabaş ile dünyaevine giren Sürer, 13 yıl süren evliliğini 1994 yılında noktaladı.

Sürer'in bu evliliğinden 'Ümit' adında bir oğlu oldu. Usta oyuncunun oğlu Ümit Kayabaş'ı görenler ise hayran kaldı.