Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'in eşi de çok ünlüymüş! 40 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...

Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'in eşi de çok ünlüymüş! 40 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Rafet Koroğlu karakteriyle korku salan usta oyuncu Tamer Levent'in eşi de çok ünlü çıktı. Ünlü çift, tam 40 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla merak konusu olup araştırılıyor.

Camdaki Kız dizisinde çatık kaşları, gür sesi ve sert kurallarıyla etrafındakilere korku salan Rafet Koroğlu karakterine usta oyuncu Tamer Levent hayat veriyor.

Projenin başarılı olmasında büyük pay sahibi olan Tamer Levent, başarılı oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini kazanıyor.

Dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünde Rafet Koroğlu karakterinin, eşi Gülcihan'dan önceki büyük aşkı ortaya çıkıyor.

İzleyiciler ise karaktere hayat veren Tamer Levent'in eşini merak ediyor. Başarılı oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise eşinin kim olduğunu öğrenince şaşırıyor.

40 YILDIR ÜNLÜ SİYASETÇİNİN KIZI İLE EVLİ

Usta oyuncu Tamer Levent'in eşi, merhum siyasetçi, siyaset dünyasının İsmet Abi'si olarak bilinen eski başbakan yardımcısı İsmet Sezgin'in kızı Seynan Levent. Seynan Levent, babasının yanı sıra TRT'deki sunuculuk günleri ile de izleyicininin tanıdığı bir isim.

Bir dönem çok sayıda projeyle TV dünyasına damga vuran Seynan Levent; sunucu, program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve televizyon muhabiri olarak tanınıyor.

1982 yılında evlenen Tamer Levent ile Seynan Levent'in uzun soluklu evliliklerinden 2 çocukları bulunuyor.