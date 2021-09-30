Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyen gerçek! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Camdaki Kız dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı. Şerifoğlu'nun bir dönem başta Ajda Pekkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıktı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

Çarpıcı ve etkileyici sahneleriyle ilgiyi yüksek tutmayı başaran dizi, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Büyük bir heyecanla takip edilen dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

KARİYERİNE ŞARKICILIKLA ADIM ATTI

Yeni nesil oyunculardan olan Şerifoğlu'nun on parmağında on marifet bulunuyor desek abartmış olmayız.

Kariyerine şarkıcı kimliğiyle adım atan Feyyaz Şerifoğlu, oyunculukta da zirveye emin adımlarla tırmanıyor.

Şerifoğlu'nun ilk single çalışması ''Gidene'' ise 18 Aralık 2020 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini almıştı.

ÜNLÜ İSİMLERE VOKALİSTLİK YAPTI

Sesinin güzelliğiyle Ajda Pekkan'ı da büyüleyen ve etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki bu gerçeği bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Şerifoğlu'nun, bir dönem başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıktı. İşte Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu ile Ajda Pekkan'ın o kareleri...